Sanremo 2022, dramma-Beppe Vessicchio: "Da quanto sono positivo al Covid", panico in Rai a pochi giorni dal via

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, con Amadeus che è pronto a dar via allo spettacolo a partire da martedì 1 febbraio e fino a sabato 5. C’è però sempre il Covid sullo sfondo che non consente di programmare tutto con serenità, dato che da un momento all’altro qualche positività può creare non pochi disagi. In questo senso l’ultima brutta notizia riguarda Beppe Vessicchio, che ha contratto il Covid.

Il maestro non potrà quindi salire sul palco del teatro Ariston, a meno che non si negativizzi entro lunedì. “Sono a casa positivo - ha dichiarato con amarezza - ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”. Contattato dall’Adnkronos, Vessicchio ha rivelato di essere positivo al Covid da diversi giorni e per fortuna senza grandi sintomi.

“Ho ancora un po’ di raucedine - ha rivelato - e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”. Nel frattempo in quarantena Vessicchio sta seguendo anche l’elezione del prossimo presidente della Repubblica: curiosamente anche lui ha preso un voto in uno dei primi quattro scrutini.

