Quirinale, il delirio di Adriano Celentano: "Tutti e due presidenti, tanto fate solo cazz***", il video-choc

Due presidenti della Repubblica. Non importa che non se ne riesca a eleggerne nemmeno uno, secondo Adriano Celentano bisogna nominare un bel duo. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram dal titolo "L'ingorgo", il cantante pubblica un video sulle note del suo brano La situazione non è buona. Ad accompagnare le immagini della clip ci sono politici, scene di guerra e i due presidenti della Repubblica, che sono: Pier Ferdinando Casini e Sabino Cassese.

"Care vittime parlamentari... è con affetto che mi rivolgo a voi proprio perché anch'io - scrive il Molleggiato - come Re degli ignoranti, mi domando e mi ridomando come sarà il volto dell'imminente Presidente della Repubblica... e fra tutti i nomi che si sono fatti finora, quelli che più di tutti mi incuriosiscono sono: Casini e Cassese. Uno dei due è di destra. Ma che importanza ha?! Oggi, alle soglie di un probabile conflitto mondiale sul caso Ucraina, dove sia la destra che la sinistra faranno senz'altro delle cazz*** universali, tutto può andar bene".

L'importante, conclude Celentano, "è che uno dei due o meglio ancora, entrambi (che significa tutti e due insieme al Quirinale, fatto nuovo e mai successo nella storia del mondo politico) potrebbero anche costituire un sano incentivo per rimarginare alcune ferite democratiche da qualche tempo visibilmente presenti sul campo italiano. Sono certo che i due 'ragazzi', Casini e Cassese, si adopereranno per il bene dei popoli".

