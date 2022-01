Fedez, "il Covid è stato troppo": il lutto straziante in famiglia

31 gennaio 2022 a

Fedez ha condiviso con i milioni di suoi fan un grave lutto che lo ha colpito nelle ultime ore. È infatti venuta a mancare la zia a cui era particolarmente legato, avendolo cresciuto durante l’infanzia. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha condiviso un paio di storie in cui ha dato la notizia ai suoi follower e ha speso parole d’addio per la zia e di ringraziamento per lo staff medico dell’ospedale che l’aveva in cura.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia - ha scritto Fedez riguardo alla zia - per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”.

Poi in un post subito seguente a questo Fedez ha espresso la propria gratitudine nei confronti dei medici che avevano in cura la donna: “Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità”.

