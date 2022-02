Sanremo 2022, Ornella Muti e la foto-scandalo: all'Ariston spunta la marijuana, foto scandalo a poche ore dal via

01 febbraio 2022 a

Ornella Muti, che affiancherà Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo, già fa parlare di sé. Prima, infatti, c'è stata la polemica sollevata dal teatro di Pordenone, che ha chiesto il suo cachet come risarcimento a seguito di una vicenda passata: l'attrice diede forfait a un evento in programma a teatro dicendo di stare male, poi si scoprì che era a una cena galante con Putin. Adesso, però, è finita nella bufera per un altro motivo: una foto pubblicata su Instagram insieme alla figlia Naike Rivelli.

Madre e figlia sorridono una vicina all'altra, ma a sollevare la polemica sono le loro due collanine. In particolare, i ciondoli a forma di foglie di marijuana. Nel selfie con Naike, la Muti appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston. Entrambe poi mettono volutamente in evidenza le foglie di "erba". "Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo - hanno fatto sapere i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci -. Non vorremmo che il Festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum".

I due parlamentari, poi, hanno aggiunto: "Tanto più di fronte ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolta la sorella di Ornella Muti, Claudia, in una maxiretata per smercio di sostanze stupefacenti. Manteniamo certo un atteggiamento garantista ma la riteniamo un'esternazione impropria. Ricordiamo che l'uso della cannabis in Italia è illegale, se non per uso terapeutico".

