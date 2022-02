Sanremo 2022, Emma Marrone: "Perché vengo? Se vinco...". La "promessa indecente": occhio a questo paio di slip...

01 febbraio 2022 a

"Vengo a Sanremo per la pura voglia di mettermi in gioco": Emma Marrone si apre in una lunga intervista prima di salire sul palco dell'Ariston per l'appuntamento col Festival, in onda questa sera su Rai 1. Sentita dal Messaggero, la cantante ex di Amici si è lanciata anche in una dichiarazione provocatoria: "Spero di vincere e di andare all'Eurovision solo per il gusto di rimettermi le criticatissime mutande d'oro". Il riferimento è all'abbigliamento che l'artista scelse di indossare durante la gara europea nel 2014, dopo aver vinto il Festival.

La Marrone porterà con sé alla kermesse un'altra cantante, Francesca Michielin, che dirigerà per lei l'orchestra: "È una giovane donna di cui ho grande stima. Ci siamo trovate: due folli". Nella serata delle cover canteranno "Baby one more time" di Britney Spears. Ma anche per questo sembrano già iniziate le polemiche: "Qualcuno sui social ha detto: C'è il rischio di rasentare il trash. Chissà perché, queste cose si dicono solo quando c'è di mezzo il pop. Io ho deciso di prendere l'emblema di questo genere, una donna che a 16 anni cambiò per sempre le regole. Lo vedremo sul palco se è trash o meno".

La cantante, poi, ha rivelato che è stato Amadeus, il direttore artistico della kermesse, a chiamarla: "Gli ho detto: Sono onorata, ci penso. Quando nell'ambiente si è sparsa la voce che sarei tornata in gara a Sanremo tanti autori si sono fatti avanti per aiutarmi: ho capito che forse per la musica italiana rappresento qualcosa. Alla fine ho scelto 'Ogni volta è così' perché qui dentro ci sono io".

