Sanremo 2022, follia di Donatella Rettore su Rai 1: "Non farlo!", cacciata dal Festival prima di iniziare?

Gaffe a La vita in diretta. Donatella Rettore - in gara a Sanremo con Ditonellapiaga - intona alcune note di “Chimica”, la sua canzone. E dubito arriva la censura: “Non si può cantare!”. Insomma arriva un gustoso fuoriprogramma, che spaventa la cantautrice in gara con l'artista 66enne. Che di colpo le toglie il microfono. La cantante 24 enne, che sarà con Donatella sul palco dell’Ariston, chiede addirittura di “tagliare” la scena. Ma dimentica che il programma di Matano va in onda in diretta.

In studio, allora, ci pensa Alberto Matano con Alba Parietti a chiedere alla Rettore di non cantare per non rischiare inevitabili provvedimenti. In questi casi, infatti, è prevista la squalifica. Alcune settimane fa è finito Gianni Morandi nel calderone delle polemiche dopo aver condiviso involontariamente una parte della sua canzone sui social. Che poi è stata subito rimossa.

Proprio la Rettore, tra l'altro, in un’intervista a Il Corriere della Sera disse “con affetto” a Morandi di ritirarsi dalla manifestazione. “Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “Oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato” e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!”. Adesso, comunque, si attende la prima serata, in programma oggi. Amadeus è concentratissimo (ci dicono fonti a lui vicine). Nella città ligure è arrivato anche Fiorello, che ha scherzato con il conduttore dicendo: “Avrei mai potuto lasciarti solo?”.

