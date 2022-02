Sanremo 2022, il biglietto da 1.290 euro: follia all'Ariston, dove volano i prezzi (e per chi)

01 febbraio 2022 a

I prezzi dei biglietti per guardare Sanremo in platea all'Ariston sono alti. E certo questa non è una novità. Adesso, però, si torna a parlare dell'argomento per via del ritorno del tanto agognato pubblico in presenza. L'anno scorso il direttore artistico, Amadeus, fu costretto a farne a meno causa Covid. Giuseppe Candela fa sapere su Dagospia quanto pagheranno gli spettatori del Festival a teatro nei prossimi giorni.

"Quanto spendono gli spettatori per assistere alle serate? - scrive Candela -. Per le prime quattro serate per un posto in platea servono 180 euro, si scende a 100 per la galleria. Costi che salgono per la finale: in platea si arriva a 660 euro e in galleria a 320 euro. Con possibilità di abbonamento: 672 euro per le cinque serate viste dall'alto della galleria mentre per la platea bisogna sborsare 1.290 euro".

La presenza del pubblico in platea, tra l'altro, ha sollevato non poche polemiche. Soprattutto perché è stata concessa la capienza del teatro al 100%. Tutti gli spettatori, però, dovranno essere muniti di Super Green Pass e mascherina Ffp2. Anche se non servirà fare il tampone prima di entrare. Questa la decisione presa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Imperia al fine di stabilire le regole anti Covid da far rispettare durante il Festival.

