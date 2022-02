Sanremo 2022, la kermesse diventa politica: Roberto Saviano all'Ariston, "di cosa parlerà". E il cachet?

01 febbraio 2022 a

a

a

A poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2022, a poche ore dal via della diretta dall'Ariston, ecco che filtrano indiscrezioni sulle serate che verranno. Più che indiscrezioni, conferme che arrivano direttamente dal conduttore e direttore artistico, Amadeus.

"Non farlo!". Follia di Donatella Rettore su Rai 1, squalificata da Sanremo prima di iniziare? Che disastro...

Amadeus ha infatti rivelato che tra gli ospiti della kermesse ci sarà anche Roberto Saviano, il tutto nella serata di giovedì 3 gennaio. Insomma, Sanremo 2022 inevitabilmente si tinge di politica, portando sul campo uno dei commentatori più schierati e faziosi tra quelli che animano il dibattito italiano.

"Perché vengo a Sanremo? Se vinco...". Emma Marrone, la "promessa indecente": occhio a questo paio di slip...

Teoricamente, però, mister Gomorra non dovrebbe parlare di politica. Il conduttore del Festival spiega infatti che il giornalista e scrittore "parlerà del trentesimo anniversario della Strage di Capaci", l'orrore in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Saviano si limiterà solo alla commemorazione? O ci dobbiamo aspettare anche altro? Ai posteri l'ardua sentenza. Nel frattempo, già si interroga: quale il cachet? Quanto gli corrisponderà la Rai per il suo monologo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.