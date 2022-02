Sanremo 2022, Oliviero Toscani e lo sfregio ai cattolici: "Molto peggio della droga"

01 febbraio 2022 a

"Il crocefisso mi scandalizza di più del ciondolo a forma di foglia di marijuana. La croce mi ha sempre fatto molta impressione". In questo modo Oliviero Toscani è intervenuto sull'ultima polemica sanremese. Al centro della bufera ci è finita Ornella Muti per una foto insieme alla figlia, nella quale entrambe mettono in evidenza le loro collane con le foglie di marijuana.

Lo scatto in questione ha portato due deputati di Fratelli d'Italia a parlare di gesto improprio e a chiedere un test tossicologico per tutti i conduttori e gli artisti in gara. E non solo: nel frattempo è stata presentata anche una interrogazione in vigilanza sul caso. "Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo - hanno fatto sapere Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci -. Non vorremmo che il Festival possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum".

Interpellato dall'Adnkronos, il fotografo ha ironizzato sulle polemiche, parlando del crocefisso. Per Toscani, infatti, la polemica che si è scatenata contro la Muti e sua figlia Naike Rivelli "è tipica di chi, peccatore, vede solo i peccati degli altri".

