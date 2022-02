Sanremo 2022, fuga di notizie su Checco Zalone: "Qualcosa di scorrettissimo". Fuga di notizie, tremano i vertici Rai

01 febbraio 2022 a

Nella settimana del Festival di Sanremo, non mancano le notizie a tema di Giuseppe Candela per Dagospia. Si parte innanzitutto sul super ospite più atteso di questa 72esima edizione: Checco Zalone salirà sul palco del teatro Ariston nella seconda serata, quella di mercoledì 2 febbraio, e promette di essere “scorretto, anzi scorrettissimo”. Ne è convinto Candela, secondo cui Zalone, all’esordio sanremese, “dopo i tanti no degli anni scorsi ha ceduto alle lusinghe di Amadeus”.

Ma cosa farà sul palco? “Un monologo legato all’attualità e lancerà una nuova canzone - è l’indiscrezione di Candela - di cosa si tratta? Gira voce che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia. Alla Zalone style”. Chi invece non ci sarà a Sanremo è Chiara Ferragni: “È da tempo corteggiata dal piccolo schermo da cui si tiene parecchio lontana, forse per evitare di bruciarsi. Gira voce che la moglie di Fedez abbia fornito due gentili ma netti no alla Rai che l’avrebbe voluta sul palco dell’Ariston ma anche, in alternativa, alla conduzione dell’Eurovision 2022”.

Le notizie dal Festival non finiscono qui, ce n’è una che riguarda anche Gianni Morandi e il suo brano “Apri tutte le porte”, che è stato scritto da Jovanotti: “Ha chiuso le porte per ben tre volte al Festival dell’amico Amadeus - scrive Candela - rumors, chiacchiericci, è quasi fatta e per tre volte ha deciso di non salire sul palco come ospite. Gira voce che il direttore artistico, al netto delle dichiarazioni di rito, non avrebbe fatto i salti di gioia”.

