Sanremo 2022, Achille Lauro sconvolge Amadeus: nudo sul palco (e gesto blasfemo). Ornella Muti? Non si sente...

01 febbraio 2022 a

a

a

Parte subito col botto la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ridotti all’osso i convenevoli da parte del padrone di casa, con Amadeus che ha ritrovato il teatro Ariston pieno di gente e si è emozionato subito nel ricevere l’ovazione da parte del pubblico. Poi il direttore artistico e conduttore del Festival ha ringraziato tutta la macchina organizzativa e spiegato il regolamento delle prime due serate.

Non c’è stata alcun tipo di perdita di tempo, perché Amadeus ha subito dato il via alla competizione, presentando Achille Lauro. I fan di quest’ultimo si aspettavano subito gli effetti speciali e non sono stati delusi assolutamente da questo punto di vista: il cantante si è presentato con addosso solo dei pantaloni di pelle neri e poi completamente nudo, almeno dal bacino in su.

Amadeus un po’ in imbarazzo gli ha fatto i complimenti per il fisico sfoggiato, dopodiché lo ha fatto cantare. E a questo punto Achille Lauro ha fatto il resto con la sua solita esibizione particolare, con tanto di tocco di blasfemia quando in chiusura si è versato l’acqua santa sul volto. Qualcuno si scandalizzerà, ma è proprio ciò che vuole l'artista, che ormai ha abituato il grande pubblico a performance del genere, soprattutto sul palco del teatro Ariston.

Poco dopo, ecco Ornella Muti, elegantissima, sul palco dell'Ariston dopo le polemiche "al sapor di cannabis" della giornata. Peccato però che.. non si senta. Esordio muto, microfono e livelli audio aggiustati però a tempo record.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.