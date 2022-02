Sanremo 2022, il "vaffa" di Fiorello: "Come Mattarella, voglia di stare qui zero". "Ci vediamo al funerale"

01 febbraio 2022 a

a

a

Non ha sciolto le riserve fino all’ultimo, ma alla fine Fiorello sul palco del teatro Ariston ci è salito davvero per il terzo anno consecutivo. E come sempre ha dato spettacolo, improvvisando un siparietto con Amadeus, che innanzitutto è stato costretto a presentare l’ingresso al Festival di Sanremo dell’amico in una maniera piuttosto bizzarra.

“Voglia di stare qui stasera, zero - ha letto il conduttore sul gobbo - lui è il Mattarella dell’intrattenimento, un ex amico, è Rosario Fiorello”. Lo showman non ha sceso le scale, ma ha fatto la sua comparsa tra il pubblico, misurando la temperatura a caso. Poi è salito sul palco e ha subito zittito Amadeus, che ha provato a dire “siamo felici che tu sia qui”. “Non parlare”, gli ha intimato Fiorello, che ha poi fatto una battuta sulla prima esibizione di Achille Lauro: “Sono curioso di sapere che voto gli ha dato l’Osservatorio Romano. Achille, la devi finire, per colpa tua ho avuto le guardie svizzere che mi seguivano l’anno scorso”.

“La prima volta sono venuto per amicizia - ha spiegato Fiorello - la seconda per confermare l’amicizia, la terza per romperla. La prossima volta ci vediamo direttamente al funerale”. E sull’ipotesi di fare anche un quarto Sanremo: “No, il prossimo direttore artistico deve essere il generale Figliuolo. Darebbe di sicuro priorità prima agli over 80…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.