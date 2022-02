Sanremo 2022, "Fiorello non poteva entrare all'Ariston": bomba-Covid di Selvaggia Lucarelli, una foto pazzesca

01 febbraio 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli non può esimersi dal commentare il Festival di Sanremo sui social, ovviamente a modo suo. La polemica è il suo pane quotidiano, ormai lo sanno tutti: figuriamoci se poteva mancare quella su Fiorello, acclamato da tanti ma non darei. In particolare la giornalista di Domani ha notato un dettaglio piuttosto curioso sull’entrata in scena dello showman.

Appena fuori le porte del teatro Ariston, Fiorello è apparso con in mano uno strumento per misurare la febbre: quando lo ha usato su se stesso il risultato è stato sorprendente, anche se ovviamente è passato inosservato tra il grande pubblico. “Comunque non vorrei dire - è intervenuta la Lucarelli - ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare all’Ariston”. Poi Selvaggia ha criticato alcuni passaggi dell’intervento dello showman, soprattutto quelli relativi al rapporto con Amadeus: “Tutti gli anni questa scenetta ‘non volevo essere qui ma lui ha insistito tanto’. Mamma che palle”.

"Come Mattarella, voglia di stare qui: zero". Fiorello, "vaffa" a Sanremo e show: "Ci vediamo al funerale"

Ultima stoccata la Lucarelli l’ha riservata sull’uscita di scena di Fiorello, che ha scatenato l’Ariston trasformando canzoni tristi in allegre attraverso un cambio di ritmo: “Ma a Fiorello nessuno ha raccontato cosa è successo alla Panicucci quando ha chiesto di trasformare la platea in una discoteca?”.

Questa Noemi? Non proprio: in un anno, la sconvolgente trasformazione: sul palco delll'Ariston così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.