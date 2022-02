Sanremo 2022, Fiorello umilia i no-vax: "Vedete il mio braccio? Tutta colpa del grafene", una bomba al Festival

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

Arriva Fiorello, lo show è garantito al Festival di Sanremo. Va in scena un gustoso fuoriprogramma all'Ariston. "Sono la vostra terza dose, il vostro booster. Mi stai rovinando la vita, mi hanno tamponato tutti i giorni, non ce la faccio più. Perché a Sanremo tamponano così?”: le parole di Fiore fanno subito il giro della Rete. Scatta subito la gag sui social, che immediatamente diventa virale quando Fiorello muove il braccio tirando una vera e propria cannonata ai no Vax.

Fiorello muove il braccio, quello del vaccino, dicendo che è colpa del 5G: parte un altro colpo diretto a chi non crede ai sieri anti Covid. Poi, durante il one man show, arrivano pure un pensiero al capo dello Stato. "Sono il vostro Mattarella", dice Fiorello. Insomma, come il presidente della Repubblica - da poco rieletto - Fiorello è tornato sui suoi passi. Ed è di nuovo a Sanremo. La gag continua. Amadeus viene spiazzato dal comico, che dice: “Stiamo insieme sempre anche nel momento del dolore. Ti ricordi quando eri in ospedale e ti tenevo la mano, per l’operazione dell’allungamento del pene”. Gelo all'Ariston.

Poi scherza ancora. "Questa volta vengo per rompere l’amicizia. Questo non è un amico, c’è un limite al bullismo. Devi finirla, il prossimo anno non ti azzardare a chiamarmi. Non gli credete quando dice che il quarto non vuole farlo. Vertici Rai, non glielo chiedete. Il prossimo anno chiamate il generale Figliuolo, direttamente dal teatro Astrazeneca di Sanremo. Sai chi ti mando la prossima volta? I Jalisse. Hanno il dente avvelenato. Altro che fiume di parole, fiumi di legnate”, dice. Ma lo show nello show va avanti tra musica e fuoriprogramma. Fiorello chiede di replicare quello che avvenne anni fa quando baciò il direttore di Rai1 (all'epoca era Fabrizio Del Noce). Detto, fatto. Arriva il bacio - con tanto di mascherina - tra Amedeus e Coletta.

