Sanremo 2022, "ecco il vero Matteo Berrettini": gelo all'Ariston, come si presenta sul palco

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

a

a

Il numero 6 al mondo, Matteo Berrettini - campione di tennis - sul palco dell’Ariston dice di non sentirsi a proprio agio. “Senza la racchetta non lo sono”, racconta alla prima volta al Festival di Sanremo. Eppure Amadeus lo presenta in grande spolvero: “Bello, bravo e talentuoso”. Poi il fuoriprogramma, l’ennesimo di Fiorello: ad un certo punto chiama il papà del campione, seduto il sala all’Ariston.

"Dai Maneskin conciato così?". Amadeus umiliato da Selvaggia Lucarelli: il dettaglio imbarazzante | Guarda

Si tratta di una vecchia conoscenza, visto che i due sono stati insieme - anni fa - nei villaggi turistici. Claudia e papà Luca abbracciano Matteo, momento davvero topico. Fiorello scherza e cristallizza il momento dicendo: “Da sex simbol a ex è un attimo...”. Poi prosegue: “Ora è bello e bravo, ma invecchierà anche lui", dice Fiorello scherzando. “Presto gli farà male la schiena, si piegherà come noi, è un attimo”. Un’altra gag di Fiorello che fa sorridere l’Ariston.

"Vedete il mio braccio? Tutta colpa del grafene": Fiorello umilia i no-vax davanti a tutta Italia, una bomba a Sanremo

Intanto, Berrettini si racconta come non ha mai fatto prima. “Sono contento che il vero Matteo stia uscendo e sia visibile, perché io sono un tipo che tende a tenersi tutto dentro. Far venire fuori chi sono è la mia nuova forza: prima viene l’uomo, poi il tennista”, svela. La Carrambata funziona alla perfezione. Ma Berrettini appare molto freddo, quasi imbarazzato. Ingessato.

"Fiorello non poteva entrare all'Ariston". Bomba-Covid della Lucarelli, una foto pazzesca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.