Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin crolla sul palco: in lacrime davanti a tutti, Amadeus interviene

I Maneskin sono stati le vere star della prima serata della 72ª edizione del Festival di Sanremo. E non poteva essere altrimenti, dato che la rock band romana è sulla cresta dell’onda internazionale: un’onda lunga partita proprio undici mesi fa dal palco del teatro Ariston. Poi c’è stato il trionfo all’Eurovision ed è arrivata l’affermazione mondiale, improvvisa ma impetuosa.

Ormai i quattro ragazzi romani sono ricercatissimi anche negli Stati Uniti, tra l’apertura al concerto dei Rolling Stones e le partecipazioni ai principali show televisivi. Nonostante tutto il successo che li ha travolti, i Maneskin sembrano con i piedi ben saldi per terra. Lo si è visto nella loro seconda partecipazione a Sanremo, stavolta come super ospiti: prima hanno cantato “Zitti e buoni”, poi un pezzo delicato come “Coraline”. Damiano David si è commosso davanti al tributo del pubblico del teatro Ariston, al punto da lasciarsi andare alle lacrime.

Un momento vero ed emozionante, come i Maneskin che tanto orgoglioso hanno reso Amadeus. Quest'ultimo non è rimasto indifferente dinanzi alla commozione di Damiano ed è andato ad abbracciarlo. Per il resto, sullo status di star internazionali della rock band romana c'è poco da discutere: i numeri parlano chiaro con 4 miliardi di streaming, 6 dischi di diamante, 133 platino e 24 d’oro a livello globale.

