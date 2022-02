Sanremo 2022, sconcertante Orietta Berti: "Un omaggio al Covid?", sul palco conciata così

02 febbraio 2022 a

Orietta Berti riesce sempre a far parlare di sé, anche quando non è in gara a Sanremo. Quest'anno ha un ruolo piuttosto particolare all'interno del Festival: insieme a Fabio Rovazzi conduce dalla nave sponsor della kermesse. A colpire e spiazzare i telespettatori è stato soprattutto il suo abbigliamento. E non è la prima volta che la cantante lo fa. Già l'anno scorso, per esempio, aveva stupito tutti presentandosi con un vestito adornato con due conchiglie sul seno. Per la prima puntata del Festival, invece, ha scelto un abito rosso, che rappresenta una rosa con le spine. Con tanto di spuntoni sulle spalle.

Il suo look ha subito scatenato una valanga di commenti ironici. Sui social, infatti, non si è parlato di altro. "Si è vestita da coronavirus. E' una nuova variante", ha scritto un utente. Qualcun altro invece: "E' praticamente il trono di spade in fucsia". E ancora: "Sembra un pokemon". In molti, comunque, hanno apprezzato la sua performance: "Si diverte e trova sempre il modo di essere unica e inimitabile".

Alcuni suoi fan, poi, hanno ironizzato anche sul suo nuovo ruolo nella kermesse. Uno di loro, per esempio, ha scritto: "Praticamente per evitare che Orietta Berti allagasse altre stanze di albergo l’hanno messa direttamente su una nave in mezzo al mare", con riferimento all'edizione scorsa, quando l'artista raccontò che le si era allagata la stanza d'albergo e che aveva trascorso una notte intera ad asciugarla.

