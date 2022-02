Sanremo 2022, la terza dose di Amadeus ha effetti sconvolgenti: share, cifre da matti (e caroselli in Rai)

02 febbraio 2022 a

a

a

Ascolti record per la "terza volta" di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. La media di 10 milioni e 911 mila spettatori, pari al 54.7 per cento di share, raccolta dalla prima serata della kermesse migliora anche la performance del 2020, quando il debutto del primo festival targato Amadeus aveva fatto segnare 10 milioni 58 mila spettatori, pari al 52.2 per cento di share. La prima parte della prima serata del festival di due anni fa aveva avuto 12 milioni 480 mila spettatori con il 51.2 per cento di share, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2 per cento.

L'hashtag #sanremo2022 è stata menzionata in rete 1.4 milioni di volte in meno di 24 ore dall'inizio della prima serata, secondo l'analisi della rete prodotta da Identità Digitale per Adnkronos. Il sentiment è positivo per il 25 per cento e solo il 13 per cento è negativo. I cantanti più citati sulla rete sul teatro dell'Ariston sono i Maneskin, Mahmood, Blanco, Achille Lauro, Amadeus e Fiorello.

Un pubblico giovanissimo che ha fatto volare le tendenze anche di twitter portando i Maneskin al top influencer della serata con un engagment dei loro tweet di 165K, al secondo posto Michele Bravi che ha coinvolto oltre 46 mila persone su twitter e Noemi che ha alzato il coro della rete per la sua esibizione e l'abito indossato per la serata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.