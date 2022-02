Sanremo 2022, Fiorello e la bomba su Amadeus: "Si è operato per farsi allungare il pene. Quel giorno in ospedale..."

02 febbraio 2022 a

One man show. E che show, quello di Fiorello alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus, il mattatore siciliano ha tenuti incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Insieme al direttore artistico ha intonato canzoni tristi, ma con piglio allegro: il risultato? Magnetico e surreale.

Amadeus, introducendolo, lo ha paragonato a Sergio Mattarella: "Voglia di stare qui? Zero", ha affermato con tono scherzoso (e, forse, solo fino ad un certo punto). Dunque, da par suo, dopo essere entrato, Fiorello ha di fatto confermato il tutto. Così rivolgendosi ad Amadeus: "Tu hai fatto delle cose brutte per convincermi ad essere qui, a te non frega niente. Mi dicevi: Tu devi venire perché mi porti fortuna. Ed è vero, in effetti io nei momenti topici della sua vita ci sono stato sempre", ha rimarcato orgoglioso.

Dunque, a strettissimo giro di posta, la battutaccia "scorrettisima", proprio su un fantomatico "momento topico" della vita di Amadeus: "Ti ricordi quella volta in ospedale? Quando facesti l'allungamento del pene? Ti tenevo la mano...", sussurra Fiorello. Tutto falso, ovviamente. Amadeus trasecola: "Ma non è vero". Poi giù con grasse risate, con il popolo di twittaroli già scatenato, come ad ogni Sanremo, e ancor più scatenato quando ad infiammare la platea ci pensa Fiorello...

