Sanremo 2022, ombre su Dargen D'Amico: "Pare che Chiara Ferragni e Fedez...", Festival falsato?

Festival di Sanremo falsato? È questa la domanda che nelle ultime ore, dopo la conclusione della prima serata della kermesse musicale in onda su Rai 1, si fanno in parecchi. Il motivo ha un nome e un cognome: Dargen D'Amico. Il rapper, cantautore e produttore, con il suo brano "Fottitene e balla" potrebbe crescere in classifica con il passare delle serate. Non è infatti passata inosservata l'amicizia che lega il 41enne alla coppia Chiara Ferragni e Fedez. Per questo molti temono l'effetto degli influencer sul televoto.

D'altronde il legame tra Dargen e il rapper è rappresentato anche nella serie The Ferragnez. Qui Fedez ripete in diverse occasioni che D’Amico e il suo staff lo hanno "salvato" e "resuscitato artisticamente", trascinandolo di peso fuori da un momento buio e difficile. E non è neanche un caso che in Disumano, l’ultimo album di Fedez, Dargen figura sia come autore che come artista.

Adesso però i ruoli si invertano: con il produttore in gara al Festival condotto da Amadeus, è Fedez a dover sostenere l'amico. E, visto il seguito di cui godono sia lui che la moglie, non si fa fatica a credere che riuscirà nell'impresa.

