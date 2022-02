Sanremo 2022, Amadeus sotto-choc in conferenza stampa: "Una cosa strana, sono senza parole", mai visto così

02 febbraio 2022 a

Sanremo fa incetta di ascolti. Il risultato di ieri, martedì 2 febbraio nonché giorno d'esordio, ha superato anche i 10 milioni 58 mila spettatori del 2020. Un vero e proprio successo per Amadeus che si trova per la terza volta alla conduzione del Festival musicale in onda su Rai 1. "Dire che sono felice è poco - ha commentato in conferenza stampa i dati con cui batte l'edizione da lui precedentemente condotta -. Sono quasi senza parole e per me è una cosa strana".

D'altronde la media di 10 milioni e 911 mila spettatori, pari al 54.7 per cento di share, non è cosa da tutti i giorni e per il conduttore è solo frutto di "un anno di lavoro fantastico". Quest'anno - ha proseguito il direttore artistico "è stato un anno di scommesse, ma se hai fatto bene una cosa, lo sai solo quando la fai. È stato quasi un ritorno alla normalità: si è visto nella felicità del pubblico in sala, dei cantanti. È una vittoria della musica italiana che non ha limiti né età".

E infatti sono stati proprio i giovanissimi a far volare la kermesse. Complice la presenza sul palco di artisti come i Maneskin, Mahmood e Blanco, i dati Auditel hanno registrato il 72.65 per cento di share sul pubblico 20-24 anni e il 71.54 sui 15-19 nella prima parte del programma. Merito, per il ceo della Fimi Enzo Mazza, "delle scelte artistiche di Amadeus e le proposte delle case discografiche che hanno avuto un enorme effetto nel raggiungere il popolo dello streaming e portarlo ad assistere al festival". Non resta che vedere gli effetti sul mercato.

