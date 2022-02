Sanremo 2022, "Irama terrorizzato da Gianluca Grignani": voci-choc, qui finisce malissimo

02 febbraio 2022 a

a

a

L'ombra di Gianluca Grignani si allunga sul 72esimo Festival di Sanremo. Più che un ombra, si allunga Grignani in carne ed ossa. L'incontenibile cantante, infatti, nella serata dei duetti del venerdì sera, si esibirà con Irama, vincitore di Amici nel lontano 2018 e che oggi vanta 30 dischi di platino e tre d'oro.

Il punto è che, come riporta Il Messaggero, fonti vicine alla Rai fanno sapere che Grignani - il rocker milanese di 49 anni che non mette piede all'Ariston dal 2015 - starebbe tenendo Irama col fiato sospeso. In primis per le trattative sul brano da cantare: Irama infatti spingeva per Destinazione paradiso, Grignani avrebbe invece imposto La mia storia tra le dita.

"All'ultima sera...". Girano bruttissime voci su Iva Zanicchi a Sanremo: che fine rischia di fare

Ma non è tutto. Le stesse fonti aggiungono i due, ad oggi, mercoledì 2 febbraio, sarebbero riusciti a provare insieme una sola volta, la scorsa settimana. E insomma, per Irama è l'ora del terrore: Gianluca Grignani si presenterà? E sul palco, cosa potrebbe combinare?

Già, Grignani in questi ultimi anni ha inanellato una serie di esibizioni pubbliche piuttosto "discutibili". Recentemente è ricomparso in studio da Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5, in un'intervista che è subito diventata un piccolo cult: già, Grignani era assolutamente incontenibile...

"Per me una cosa strana, sono senza parole": Amadeus sotto-choc in conferenza stampa, mai visto così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.