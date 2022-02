Sanremo 2022, Amadeus piomba nel dramma: la decisione di Fiorello, tam-tam al Festival

02 febbraio 2022 a

La partecipazione di Fiorello alle prossime serate di Sanremo è stato argomento di discussione questa mattina durante la tradizionale conferenza stampa. Il comico, in realtà, già l'anno scorso aveva detto che quello sarebbe stato il suo ultimo Festival, salvo poi tornare per la prima serata della 72esima edizione, presentata per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Proprio quest'ultimo ha detto: "Credo che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata".

Continuando a parlare del suo grande amico, poi, il direttore artistico ha detto: "Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente". Il mattatore siciliano, però, avrebbe già escluso la sua partecipazione questa sera, confermando quello che aveva già dichiarato in nottata sul palco dell'Ariston: "La mia avventura al Festival finisce qui".

Congedandosi aveva detto: "L'anno scorso è stato un po' pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo". A nulla sono servite le proteste del pubblico: "Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale". Poi è intervenuto pure in diretta telefonica durante la conferenza: "Vedrò la seconda serata del Festival davanti alla tv, con plaid e tisana al tiglio...". Amadeus, però, ha fatto venire un dubbio a tutti: "Non doveva esserci nemmeno ieri... ma se dovesse cambiare idea, deve solo entrare quando vuole come vuole".

