Sanremo 2022, dramma per Luca Argentero a poche ore dall'Ariston: "Grave lutto in famiglia", costretto al forfait

02 febbraio 2022 a

a

a

Avrebbe dovuto essere uno degli ospiti di punta della seconda serata di Sanremo, ma a quanto pare non ci sarà: Luca Argentero avrebbe deciso di dare forfait alla kermesse dopo essere stato colpito da un grave lutto in famiglia. Nello specifico, è venuto a mancare il padre della moglie, Cristina Marino. L'attore, interprete del dottor Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani, era tanto atteso sul famoso palco, proprio per celebrare il successo ottenuto dalla serie di Rai 1.

Video su questo argomento "Achille Lauro? Non mi ha turbato": Amadeus contro il Vescovo, Sanremo si infiamma

Secondo quanto scrive Il Messaggero, fonti vicine alla famiglia assicurano che l’attore “ha già dato forfait al Festival”. Il suo unico desiderio ora è quello di stare accanto a sua moglie, per darle tutto il supporto necessario in questo momento così difficile. Argentero, comunque, dopo l’annuncio dato attraverso le agenzie, ha scelto di mantenere il riserbo assoluto.

Saluto comunista sul palco a Sanremo? "L'unica certezza...": Salvini demolisce Veronica Lucchesi, esplode la polemica

Al momento non si sa se l’ospitata dell'attore sia saltata definitivamente per questa 72esima edizione o se sia stata semplicemente rimandata. Se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli altri ospiti della seconda serata, invece, saliranno sul palco dell'Ariston Laura Pausini, Lorena Cesarini come co-conduttrice della kermesse, l'amatissimo Checco Zalone e infine Ermal Meta, che si esibirà con la canzone con cui si è aggiudicato il terzo posto della classifica finale lo scorso anno, "Un milione di cose da dirti".

"Pagliaccio, getti benzina sul fuoco": paura per Fiorello, le minacce dopo lo show all'Ariston

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.