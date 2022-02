Divertimento post Covid? Dinner show tra Domina e FAM ed energia musicale con Karlheinz, Al-B.Band, TAVA e Komatsu San

02 febbraio 2022 a

a

a

Come saranno musica e divertimento post Covid-19? Prima di San Valentino 2022, dopo due anni di chiusure e problemi, ripartono le discoteche, sia pure con capienza ridotta e diverse restrizioni. Ma come stanno cambiando già oggi i party, le abitudini di chi nel weekend o durante la settimana esce per far tardi con gli amici? E la musica?

Una delle tendenze in atto sono senz'altro dinner show d'eccellenza che sappiano mettere insieme piatti da sogno, servizio a cinque stelle e spettacoli di qualità. Se poi dopocena ci si può muovere a tempo, bene. Altrimenti si resta al proprio tavolo, godendosi musica, drink e atmosfera. Se trattorie tradizionali e classiche disco soffrono un po', chi innova e punta sulla qualità vince.

E' questa, ad esempio, la proposta di The Beach, uno dei tanti ristoranti di Domina Coral Bay, a Sharm, punto di riferimento di chi vuol fare una vacanza deluxe con stile e cibo tutti italiani sul Mar Rosso, a poche ore di volo dall'Italia. "In questi giorni stiamo mettendo insieme il cast artistico degli spettacoli che andranno in scena dalla primavera in poi", spiega Manuel Dallori, Corporate Director di Domina. "C'è poi una bella novità: The Beach prenderà vita anche a Domina, Zagarella, in Sicilia. Dal mattino a notte fonda proporremo colazioni internazionali, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto con dj set, i nostri conosciuti dinner show e tanta live music". E chi si diverte di sera, di giorno vuol anche muoversi e conoscere il territorio. Per cui via alle escursioni green, scegliendo tra caicco e bici elettrica. Dal mare o dai sentieri, Santa Flavia, Bagheria e Porticello sono ancora più belle.

Sul Garda, spiccano il panorama e la qualità assoluta delle proposte di FAM, a Desenzano, un meeting point dai prezzi, tra l'altro, decisamente accessibili. Nel weekend è aperto dal brunch a notte fonda, durante la settimana è perfetto anche solo per un drink dopocena. In questo periodo c'è anche grande pista di pattinaggio, perfetta per bruciare qualche caloria prima o dopo una cena a lume di candela. A San Valentino la brigata di cucina punta sulla leggerezza, come è giusto che sia: Branzino marinato, chips, maionese agli agrumi e burro acido; poi risotto, con tartare di gambero rosso e polvere di acciughe alle erbe e dopo Ombrina, cremoso di patate e cicoria selvatica alla partenopea.

Gli artisti di Circo Nero Italia si fanno guardare in spazi in cui tutto è curato fino all'inverosimile, come Cobra, a Pietrasanta, dove danno spettacolo l'11 ed il 12 febbraio. "Il circo da sempre mette insieme alto e basso, bello e brutto. Circo Nero Italia trasporta chi vive i nostri show in una nuova dimensione", spiega il fiorentino Duccio Cantini, il coordinatore del collettivo. A Milano invece il 25 e 26 febbraio prende vita un Rockstarr Fashion Show tutto da vivere, tra moda e spettacolo. Tra splendide modelle come Valentina Corvino e decine brand emergenti, ecco International Blog. "Credo molto in eventi come questo. Mettono insieme energie e danno una nuova dimensione al divertimento", spiega Giulio Strocchi, il creatore di una realtà che è ormai punto di riferimento per chi ama lifestyle, gossip, musica e moda.

E la musica? Qual è il sound di questa, si spera non provvisoria ripartenza? Non sembrano esserci tendenze univoche, per fortuna. In ambito dinner show e dintorni, vince la musica dal vivo di qualità, ad esempio quella della Al-B.Band di Alberto Salaorni: il loro repertorio senza tempo mette insieme le generazioni, evitando con cura i successi del momento. Molti dei locali più hot di tutta Italia li scelgono per le loro serate.

E' decisamente viva anche la scena elettronica, che ormai vive soprattutto di tanti generi diversi messi insieme. Il bergamasco Komatsu San ha appena riproposto una sua cover di "Boys don't Cry" dei Cure, trasformandola in una cavalcata sospesa tra rumore e malinconia. Il romano Karlheinz si è inventato addirittura uno strumento musicale, il Licht, che crea musica partendo dall'interpolazione luminosa. E' perfetto per le sue performance di techno fusion che si svolgono nel buio dei locali. Molto attivo anche il piacentino TAVA, che appena remixato “Oh My My” del dj internazionale Burak Yeter: in poche ore, la sua nuova versione è stata ascoltata ben 20.000 volte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.