Sanremo 2022, "ses***o fluido": Mahmood e Blanco come Albano e Romina, la bomba piccantissima di Dagospia

"Il Festival piace, o meglio, spinge a guardarlo". Queste le parole di Marco Molendini, che sulle colonne di Dagospia fa un suo resoconto della prima serata di Sanremo. Il programma in onda su Rai 1 ha fatto registrare un vero e proprio successo: 10 milioni e 911 mila spettatori, pari al 54.7 per cento di share. Un colpaccio per Amadeus che è riuscito a superare anche il suo stesso record passato. Eppure, nonostante le cifre pazzesche, Molendini non ci va per il sottile: "Fanno tenerezza il ragazzo Morandi che fa il Jovanotto, Ranieri che dopo aver perduto l’amore perde per strada l’intonazione, Achille Lauro che si sente Jim Morrison, si tocca il pacco e si autobattezza per dare peso a una canzone che non c’è".

E ancora, il giornalista ne ha un'altra per tutti: "Michele Bravi che sembra arruolato dalla Famiglia Addams, la coppia (già data per vincitrice) Mahmood-Blanco, Al Bano e Romina dei tempi nostri e del se**o fluido, che si cantano 'Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti', eccetera, eccetera".

Secondo Molendini a salvare il tutto sarebbe Fiorello: "Per fortuna sul palco ha svolazzato Fiorello, tornato per la terza volta consecutiva, ma con una bella differenza: stavolta è libero e leggero, è solo ospite volontario che fa quello che vuole, viene quando vuole, punge e scappa, promette di non tornare, ma forse torna".

