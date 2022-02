Sanremo 2022, la regia inquadra questo ragazzino e i talebani del Covid insorgono: "E i contagi?"

02 febbraio 2022 a

Il sindacato dei locali da ballo, il Silb-Fipe Emilia-Romagna, si scaglia contro il Festival di Sanremo. Dopo aver criticato il Capodanno di Mediaset, il presidente Gianni Indino se la prende con la kermesse musicale, che nella prima serata ha dato la possibilità agli ospiti di alzarsi e ballare. "Il mondo della televisione non riesce ad avere rispetto per le nostre attività. Dopo il trenino di Capodanno lanciato sulle reti Mediaset, ora Amadeus dal palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo invita tutto il pubblico in sala ad alzarsi in piedi e a ballare".

E ancora: "Per noi è inaccettabile in un momento come questo, in cui è stata appena prorogata la chiusura di discoteche e sale da ballo per altri dieci giorni dopo che le attività sono chiuse per decreto da due anni e si trovano sull’orlo della chiusura definitiva per i problemi economici che ne sono derivati".

Alcuni video mostrano gli ospiti, tra questi sembra esserci il figlio del conduttore di Rai 1, ballare sulle note dei Meduza. Quanto basta per far indignare l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento. "Una frase, quella pronunciata a Sanremo, che ha fatto storcere il naso a numerosi imprenditori e lavoratori del settore. Mi auguro – conclude Indino – che l’intenzione di Amadeus fosse quella di riabilitare il ballo dal palco più importante d’Italia e me lo conferma l’appello fatto poco prima in favore della riapertura delle discoteche come luoghi di grande aggregazione. L'effetto però è stato quello di mettere l’ennesimo dito nella piaga di un comparto in grave crisi".

