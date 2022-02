Sanremo 2022, Lorena Cesarini piange e singhiozza: "Io resto nera". Insultata dai razzisti, e dopo di lei...

02 febbraio 2022 a

a

a

Un lungo monologo anti-razzista: Lorena Cesarini, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus non trattiene singhiozzi e lacrime, raccontando la sua dolorosa vicenda personale. "Dopo l'annuncio di Amadeus scopro che a 34 anni non è vero che sono una ragazza come tante, io resto nera".

"E i contagi?". La regia inquadra il ragazzino, la vergogna dei talebani del Covid su Sanremo: chi è suo papà | Video





Inizia così il suo intervento, che sui social ha raccolto molti complimenti per emozione e profondità, ma pure qualche critica per lo scarso ritmo e la "prevedibilità" del tema. "Fino ad oggi a scuola, all'università, al lavoro o sul tram nessuno aveva mai sentito l'urgenza di dirmelo, invece appena Ama dà questa notizia splendida per me certe persone hanno sentito proprio questa urgenza: evidentemente per qualcuno il colore della pelle è un problema", dice l'attrice di Suburra, nata a Dakar ma cresciuta a Roma da mamma senegalese e papà italiano.

Video su questo argomento "Almeno si metta a dieta". Pietro Senaldi asfalta il battesimo di Achille Lauro: "Superato anche da Massimo Ranieri"

La Cesarini legge poi alcune delle frasi razziste che le sono state rivolte sui social mentre tra il pubblico qualcuno le urla "sei bellissima" e "sei italiana". "Sì, lo sono e ne vado anche molto fiera", risponde lei, che chiude il suo intervento tra le lacrime. "La cosa più importante per me - conclude leggendo alcuni passaggi dello scrittore Tahar Ben Jelloun - è chiedersi dei perché per andare verso la libertà, la libertà dalle frasi fratte, dai giudizi precostituiti e dai giudizi sul tram". Subito dopo la Cesarini, Amadeus ha presentato l'ospite più atteso della serata, Checco Zalone, con la sua comicità un po' sboccata e irriverente. E c'è chi ha notato come la scelta di accostare i due momenti così diversi, "alto" e "basso", non sia stata azzeccatissima.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.