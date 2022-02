Sanremo 2022, Checco Zalone e il trans: "Il foro di competenza è di Amadeus", imbarazzo sul palco

02 febbraio 2022 a

I ciclone Checco Zalone si sbatte sul Festival di Sanremo, travolgendo Amadeus a suon di trans e politicamente (e sessualmente) scorretto. Il comico pugliese è l'ospite più atteso di questa edizione. Gli autori lo piazzano subito dopo il monologa anti-razzista di Lorena Cesarini. commosso e seriosissimo. Scelta spregiudicata e forse non azzeccatissima, visto che lo stesso Checco (al secolo Luca Pasquale Medici) un po' ci gioca, quasi irridendo i toni appena ascoltati.

"Umiltà, Amadeus - esclama seduto in platea -, questa è gente vera, io amo il popolino". Anche "il ragazzo di provincia" finge di commuoversi, come accaduto a Lorena e a vari artisti sullo stesso palco, Damiano David compreso. "Mi sento un Maneskin. È emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. È il minimo che mi potesse dare la vita". Gli sfotto ad Amadeus sono da copione ("Grazie a nome degli italiani, ci fai sentire tutti geni"), quelle sulle co-conduttrici più cattivelle del previsto: "Bellissima l'idea di Ornella Muti doppiata da Maria De Filippi, ma anche le altre conduttrici che ti ha imposto Giovanna (Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus ndr)...manca però quella scema, una la dovevi mettere...". Il politicamente corretto è il convitato di pietra a Sanremo. Nel 2020 Amadeus elogiò Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi capace di stare "un passo indietro" rispetto al campione e venne lapidato. "C'è un maschilismo endemico ma stiamo cambiando, i pregiudizi non si scrostano con un detersivo - ironizza Checco -, non siamo mica tutti donne".

La prima tranche del suo intervento si chiude con una favola scurrile e piena di doppi sensi su Oreste, trans brasiliano trapiantato in Calabria. Un suo cliente è anche uno dei più omofobi della comunità, parabola "buonista" condita di volgarità esilaranti con gran finale: "Se ci sono denunce, querele interrogazioni parlamentari, il foro di competenza è di Amadeus".

