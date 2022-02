Sanremo 2022, Checco Zalone ridicolizza Bassetti e i virologi: "Non capiscono un ca***"

03 febbraio 2022 a

Gag esilarante di Checco Zalone al Festival di Sanremo di ieri sera 2 febbraio quando nei panni del virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, prende in giro Matteo Bassetti, Massimo Galli e Roberto Burioni e canta il brano Pandemia ora che vai via, composto insieme a un lungo elenco di virologi, appunto: "Ho voluto dividere la Siae con tutti, questi muoiono di fame tra due mesi...".

"Prima a Cellino il virologo stava sotto il podologo e l'estetista, poi c'è stato il riscatto: vorrei dirlo a tutti i giovani vulcanologi, tornadologi, marematologi: non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio vi chiama pure a voi", ironizza Zalone. "Stavo per abbandonare la virologia, poi è arrivato il primo tampone positivo di Cellino San Marco e mi ha cambiato la vita". Quindi Amadeus chiede: "Questa variante segnerà la fine della pandemia, è d'accordo?".

"Chiedi se un virologo è d'accordo con un altro virologo? Vuol dire non capire un ca*** di virologia. Purtroppo", osserva Oronzo Carrisi, "la pandemia sta per finire, è brutto pure per te, perché secondo te alle 8 quando finisce la pandemia la gente guarda quella cazz*** dei Soliti ignoti? Non ti prende più neanche Tele Cellino".

