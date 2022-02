Sanremo 2022, Arisa "con il vestito invertito". Sottoveste e décolleté, telespettatori in tilt

03 febbraio 2022 a

Arisa si è presentata sul palco del Festival di Sanremo con un vestito-sottoveste nero che ha lasciato perplessi i telespettatori. A vedere bene infatti, sopra l'abitino, la cantante indossava un corpetto slacciato. E su Twitter il popolo social si è scatenato: "Ma solo io ho avuto l'impressione che Arisa non abbia indossato correttamente il vestito?", si legge. E ancora: "Ma Arisa vestita al rovescio che imita l'accento cinese". Insomma, il look che la cantante ha scelto per esibirsi alla kermesse non è piaciuto per nulla.

Tant'è. La cantante insieme a Malika Ayane hanno interpretato Fino all’Alba e Un po’ più in là, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina.

Il progetto dell’Inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali di tutta Italia.

Il Maestro Peppe Vessicchio ha curato la direzione artistica dell’iniziativa che ha portato alla scelta dei due brani finalisti presentati in fase di bando dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida.

