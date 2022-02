Saremo 2022, Emma Marrone con décolleté e calze a rete. Sopra così, sotto lo spacco "a vista totale"

03 febbraio 2022 a

Sopra, un décolleté sensuale ed elegante. Sotto, Emma Marrone osa al Festival di Sanremo uno spacco aggressivo che lascia ampio spazio alle gambe, fasciate da una calza a rete a maglia larghissima decisamente aggressiva. Insieme al look "alla Crudelia Demon" della impareggiabile Donatella Rettore, è il look della cantante salentina a rubare la scena della seconda serata al teatro Ariston.

Il primo big in gara, Sangiovanni, esibisce un outfit rosa confetto e grigio non nuovo per lui, che però gli fa guadagnare commenti non proprio tenerissimi sui social ("Bello il pigiama"). C'è chi ha anche notato al collo una collana con la scritta Giulia, chiaro riferimento a Giulia Stabile, la ballerina con cui è nata una storia ad Amici di Maria De Filippi. Protagonista della serata è Lorena Cesarini, l'attrice romana star di Suburra, e non solo per il commovente (e commosso) monologo contro il razzismo. Per lei un abito in crepe color champagne con ricami di paillettes di Valentino. Una creazione, fa sapere la maison, che rispecchia l'idea "di un guardaroba con cui esprimere la forte ricerca estetica e condivisione dei valori di inclusività e romanticismo, propri della Community Valentino e del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, con look interpretati dall'individualità e diversità dell'attrice". Unica nota stonata? L'acconciatura, un po' troppo démodé per l'attrice 34enne. "Ma perché le hanno fatto sta cofana? Sta malissimo" cinguetta qualcuno su Twitter. Il risultato finale, c'è da dire, è comunque incantevole.

Consenso per Emma, che scende le scale dell'Ariston fasciata in un abito lungo di velluto one of a kind di Gucci, con scollo a cuore, maniche a sbuffo e spacco vertiginoso. Il tocco rock? Le calze di rete indossate anche da Lady Gaga per la prima di House of Gucci a Londra. Promossa a pieni voti. Ed entusiasmo sui social per la sua aggressività sexy.

