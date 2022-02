Sanremo 2022, Iva Zanicchi da sola al Festival. Il marito e la lotta contro il tumore: "Non mi aspetto nulla, solo...", parole commoventi

Francesco Fredella 03 febbraio 2022 a

L'aquila di Ligonchio dopo l'esibizione di ieri al Festival di Sanremo ha davvero lasciato tutti senza parole e si sta godendo un momento bellissimo dal punto di vista professionale. Iva Zanicchi, con una carriera lunga 50 anni alle spalle, è tornata sul palco dell'Ariston per l'undicesima volta. Ma c'è un’assenza importante: suo marito Fausto Pinna non l'ha accompagnata. Fausto non è soltanto suo marito, ma molto di più: manager, amico, confidente. Insomma, tra loro c'è un rapporto di grande complicità. Unico.

Iva ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più dicendo che questa volta il compagno non sarà dietro le quinte. Ci sarebbero nuovi problemi di salute per Fausto - che da qualche tempo sta combattendo contro un tumore. “Deve riguardarsi, è forte, guarirà. E io sul palco del teatro Ariston canterò per lui…”, ha raccontato Iva Zanicchi. Ieri l'esibizione sul palco con la canzone Voglio amarti", la Zanicchi ha vinto in passato ben tre Festival: nel 1967, nel 1969 e nel 1974.

Pare che Fausto Pinna abbia scoperto improvvisamente, durante un controllo di routine, di avere un tumore ai polmoni (tutto sarebbe accaduto in piena pandemia). Poi, dopo le terapie, le cose sono andate meglio: Iva Zanicchi, infatti, aveva annunciato che i marcatori tumorali si erano azzerati e che era in una fase di miglioramento.

“Da Sanremo 2022 non mi aspetto nulla, spero soltanto che il mio brano piaccia e che, a casa, il mio Fausto sia orgoglioso di me e torni a stare bene”, ha raccontato al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. Tempo fa, a Domenica Live, Fausto Pinna disse di aver fumato anche 90 sigarette in una giornata. Un errore da non commettere. Mai.

