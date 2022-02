Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga "stanno per esplodere": rumors-choc, il fantasma di Morgan e Bugo

03 febbraio 2022 a

Rischiano di fare la fine di Morgan e Bugo la Rettore e Ditonellapiaga? Secondo quanto riporta il sito Dagospia, le due cantanti non si sono presentate al Festival di Sanremo insieme. Anzi, "la coppia sembra sempre sul punto di esplodere". Del resto le due non hanno scelto di cantare in duo ma è stato Amadeus a decidere così. "Dopo aver ascoltato il brano Chimica, scritto proprio da Ditonellapiaga, ha coinvolto Rettore che cercava già dallo scorso anno".

Ditonellapiaga è un’artista dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità. Protagonista indiscussa del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz, grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019, mette a fuoco il suo eclettismo e la sua versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

Donatella Rettore, invece, è uno dei personaggi più istrionici del pop italiano e torna al teatro Ariston per la quinta volta, la sesta se contiamo la partecipazione come ospite de La Rappresentante di Lista la scorsa edizione per la serata delle cover. Fuori dal circuito discografico da dieci anni, sta preparando il rientro in primavera, forte del successo della partecipazione al Festival.

