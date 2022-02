Sanremo 2022, "il cantante superdotato". Spuntano le foto, il dettaglio è impressionante: fuori il nome

03 febbraio 2022 a

a

a

Gli esperti di gossip piccante aspettavano il "superdotato" Rkomi al varco, e il rapper milanese non ha tradito le attese. Dopo aver scatenato il finimondo tra gli spettatori de L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai1, l'autore dell'apprezzato album Taxi Driver è salito sul palco del Festival di Sanremo, scelto di nuovo da Amadeus, con il brano Insuperabile.

"Scenata di Federico Fashion Style", caos in area-tamponi: la bomba di Dagospia, a Sanremo è finita malissimo

Mirko Manuele Martorana (questo il nome all'anagrafe, da cui l'anagramma Mirko-Rkomi) ha stupito per la potenza della sua performance durante la prima serata del Festival, ma subito dopo l'attenzione si è posata su altre parti del suo fisico, decisamente diverse dall'ugola. "Il pubblico femminile - nota con molta malizia Dagospia - sembra apprezzare non poco le 'doti' del cantante Rkomi, in gara con il brano Insuperabile". L'occasione per saperne qualcosa in più? Un temerario tuffo nel mare, ancora gelido.





"L'artista se ne è letteralmente fregato del freddo, e del rischio abbassamento voce, concedendosi un bagno al mare". E secondo le più esperte del ramo, il costume non avrebbe nascosto le misure (impressionanti) del suo grande successo. Ma c'è spazio per altre cicche di gossip, snocciolate dall'incontenibile Giuseppe Candela per Dagospia: ad esempio, "Irama si è presentato al Festival con un look da telenovela argentina anni 90, sul green carpet una signora ha esultato al suo arrivo scambiandolo per l'attore Can Yaman: 'C'è il turco, c'è il turco!'. Il cantante ha risposto con un sorriso di circostanza".

"Stanno per esplodere". Donatella Rettore e Ditonellapiaga, indiscrezione da incubo a Sanremo: il fantasma di Morgan e Bugo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.