Sanremo 2022, scandalo-vaccini. Giorgia Meloni: "Solo quando c'è il Festival?", governo e Rai smascherati

Nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, a meno che ovviamente non abbiano più di 50 anni e ricadano dunque nell'obbligo di legge previsto dal governo. «La Rai segue le leggi nazionali - ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai1, dalla sala stampa del Casinò di Sanremo -. Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c'è un obbligo di vaccino. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere».

«Giusto, sacrosanto», interviene Giorgia Meloni. «Ma la privacy non può valere solo quando c'è Sanremo, deve valere anche quando un cittadino viene escluso dal contesto lavorativo, quando un ragazzo deve restare a casa per la dad, quando ad un bambino di 12 anni viene impedito di fare qualsiasi attività sportiva. Solo l'Italia in mano a Speranza poteva partorire provvedimenti così violenti, insensati e discriminatori, solo un Governo come questo poteva sbandierare la privacy esclusivamente quando fa comodo. Ipocriti», dichiara il presidente di Fratelli d'Italia. .

