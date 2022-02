Sanremo 2022, Iva Zanicchi e la voce più inquietante: "Dovete tutelarla", chi supplica i giornalisti e perché

04 febbraio 2022 a

Indiscrezioni inquietanti su Iva Zanicchi. A riferirle Alberto Dandolo, "re del gossip" di Dagospia, secondo cui nei corridoi del Festival di Sanremo girerebbero certe voci sull'Aquila di Ligonchio. A 82 anni, l'amatissima Iva è tornata sul palco dell'Ariston con un brano poco apprezzato dalla critica, ma che innegabilmente ha confermato le sue strabilianti doti di interprete.

La sua chiacchieratissima Voglio amarti, dal testo piuttosto esplicito, si è meritata la standing ovation degli spettatori in sala in virtù di una interpretazione passionale e potentissima, un esercizio di classe "old style". La sala stampa non l'ha però premiata, relegandola al ventesimo posto complessivo e regalando qualche giudizio piuttosto sprezzante. Questo, spiega Dandolo su Oggi, nonostante "i suoi amici più cari si stanno rivolgendo ai giornalisti che conoscono, pregandoli di tutelarla durante il prossimo Festival di Sanremo a cui parteciperà… Perché?". L'indovinello degli scorsi giorni ha ora nome e cognome: la concorrente in questione sarebbe, appunto, proprio la Zanicchi.

"Bambina, resta". Iva Zanicchi travolge Lorena Cesarini, poi gela l'Ariston: "Il mio Festival può finire qui"

Forse perché nella sua ultima partecipazione Sanremo era arrivata in fondo alla classifica, provocandole certo un bel dispiacere. C'è da dire che Iva, a livello personale, sta vivendo un momento non facile a causa delle condizioni di salute del marito, che sta combattendo contro un tumore ai polmoni. Martedì sera anche per questo ha tradito la sua emozione, di fronte all'applauso scrosciante del pubblico dell'Ariston: "Il mio Festival di Sanremo può finire qua". Per ora, però le suppliche dei suoi amici non sembrano aver mosso a pietà i giornalisti. Uno a caso tra di loro, Marco Mangiarotti, sul Quotidiano nazionale stroncandola di fatto di lei ha scritto: "La rispetto ma non chiedetemi di più".

