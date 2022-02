Sanremo 2022, Adinolfi-choc contro Lorena Cesarini: "Solo perché sei nera, rimpiango Diletta Leotta"

03 febbraio 2022 a

a

a

“A Sanremo l’imbarazzante monologo della Cesarini ha dimostrato che certamente è stata chiamata da Amadeus perché è nera, è il solo motivo”. Così Mario Adinolfi è intervenuto sul Festival e in particolare sul monologo di Lorena Cesarini, l’attrice nata a Dakar e cresciuta a Roma, famosa per aver preso parte a Suburra.

"Sapete perché l'ancella di Amadeus era a Sanremo?". Selvaggia Lucarelli distrugge Lorena Cesarini: bomba e veleno

“In tutta evidenza non è stata chiamata perché brava, spigliata o simpatica - ha attaccato Adinolfi - il pippotto sul razzismo, letto male, fa rimpiangere Diletta Leotta”. Un post che ha fatto molto discutere, come tutti gli altri a tema Sanremo. D’altronde il Festival di Amadeus si distingue per inclusività e libertà di espressione, due concetti che Adinolfi però, a modo suo, respinge.

"Basta pipponi". Lorena Cesarini demolita: "Se esistesse il razzismo...". Dago-bomba dopo le lacrime a Sanremo

Non a caso ha twittato che “una volta Sanremo era lo specchio del Paese. Ora pare un manicomio dove sono tutti omosessuali o ‘fluidi’ e vanno in giro mezzi nudi e coi capelli pitturati manco fossimo tribù cheyenne. Poi in mezzo al caos ridancian-isterico spunta un Massimo Ranieri e ti ricordi chi siamo”. Ovviamente Adinolfi ha attaccato anche l’esibizione di Achille Lauro: “Provoca in maniera oscena i cattolici, noi reagiamo e lui lucra. Se lo avesse fatto con musulmani o ebrei? Ma contro i cattolici la Rai e Rai1 consentono tutto”.

Emma Marrone con décolleté e calze a rete. Sopra così, sotto lo spacco "a vista totale". L'Ariston esplode | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.