Sanremo 2022, il lutto in famiglia una scusa? Ira-Luca Argentero, "andate affan***": la più infima delle indiscrezioni

03 febbraio 2022 a

a

a

Un grave lutto non ha consentito a Luca Argentero di partecipare alla seconda serata del Festival di Sanremo. L'attore al momento sta riscuotendo un gran successo per la fiction di Rai 1 di cui è protagonista, "Doc-Nelle tue mani". E sarebbe dovuto salire sul palco dell'Ariston proprio per parlare della serie. Poi il forfait, dopo la scomparsa del suocero, il papà della moglie, Cristina Marino.

"Un grave lutto in famiglia". Luca Argentero, dramma a poche ore da Sanremo: costretto al forfait

L'annuncio è arrivato ieri mattina. Il problema, però, è che sui social c'è chi ha ironizzato sulla questione in maniera davvero poco elegante. Ecco perché l'attore, che all'inizio aveva deciso di mantenere il massimo riserbo, poi ha perso la pazienza e ha deciso di rispondere pubblicamente. Tutto è partito dallo scivolone commesso dall'account Twitter "LiveSpinoza", che ha scritto: "Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe".

Arisa si spoglia dopo Sanremo, a nudo in hotel: lo scatto esplosivo, un dettaglio da censura | Guarda

Il tweet non è affatto piaciuto all'attore, che ha replicato: "Ma vaffa***o". Non è riuscito, quindi, a sorvolare e a tollerare una leggerezza di questo tipo di fronte a un fatto così grave. In molti gli hanno espresso solidarietà e vicinanza, condannando il messaggio di "LiveSpinoza". Un utente, per esempio, ha scritto: "Qualcuno ve l'ha mai detto che fate schifo? Che commento idiota è? Pensate di far ridere? invece no, fate solamente piangere! Dovreste chiedere scusa a Luca e imparare cos'è il rispetto".

"Cosa penso di Checco Zalone?". Monumentale Al Bano Carrisi, che schiaffo a Bassetti-Gismondo-Burioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.