Sanremo 2022, Francesca Michielin rifiuta i fiori? "Cosa c'è dietro lo sfregio ad Amadeus", robe da matti

Il femminismo portato all'esasperazione. Questo è quanto andato in scena a Sanremo nella serata di mercoledì 3 febbraio. Qui Francesca Michielin è stata direttrice d'orchestra di Emma Marrone per il brano Ogni volta è così. A fine esibizione però qualcosa è accaduto: Amadeus ha consegnato i fiori alle due cantanti e, per tutta risposta, la Michielin li ha consegnati al primo violino del festival della musica.

Nulla di nuovo, l'anno prima la stessa Michielin aveva regalato il mazzo a Fedez. "Una volta per uno", era stato il suo commento prima di cedere i fiori al collega. E anche questa volta non è stata da meno. A non andare giù all'artista il fatto che i fiori vengano regalati solo alle donne. Insomma, la Michielin deve trovare l'ennesimo pretesto per dimostrare un maschilismo che non c'è.

In tanti però prendono le difese della ragazza: "Francesca Michielin che con un solo gesto ribadisce che i fiori non vanno dati solo alle donne, va amata" scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "90 minuti di applausi per la Michielin". E ancora: "Francesca Michielin finché non date i bouquet a tutti e tutte, i vostri fiori del ca** non li accetta". Ma il gesto è sicuramente destinato a sollevare la polemica.

