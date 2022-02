Sanremo 2022, "è bastato un bacio": l'impensabile rivelazione di Amadeus sugli ascolti

03 febbraio 2022 a

a

a

Boom di ascolti per Sanremo. Nelle ultime due serate il festival della musica in onda su Rai 1 ha addirittura superato il record detenuto da Amadeus e il conduttore si augura che il successo possa essere replicato anche nella terza serata. "È bastato un bacio con il direttore di Rai1 ed è andato tutto alla grande!", ha commentato scherzando il direttore artistico collegato con il Tg1.

Il dramma in famiglia solo una scusa? "Andate affan***", la rabbia di Luca Argentero: la più infima delle insinuazioni

D'altronde il bacio è un gesto propiziatorio voluto da Fiorello in apertura di Sanremo 2022 - con il bacio portafortuna fra il conduttore e Stefano Coletta, con tanto di mascherina e labbra rosse disegnate sulle punte - per esprimere la sua soddisfazione per i numeri record degli ascolti tv stabiliti sia nella prima che nella seconda serata del Festival.

"Il posto dove canto peggio". Bomba di Laura Pausini su Sanremo: "Cosa accade su quel palco"

Lo share del 55.8 per cento raggiunto ieri, mercoledì 2 febbraio, è il più alto della seconda serata del festival dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo (con Anna Falchi e Claudia Koll) segnò il 65.42. Non solo, perché con il risultato di ieri la seconda serata del festival fa superare gli ascolti della prima (10 milioni 911 mila, pari al 54.7 per cento di share) evitando il tradizionale calo fisiologico.

"La vita che mi scorre davanti agli occhi". Dopo l'Ariston, Gianni Morandi-choc: le sue strane parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.