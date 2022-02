Sanremo 2022, Saviano scatena la polemica: "Nessun rispetto per i morti e per i vivi", chi lo accusa

03 febbraio 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi ancora contro Roberto Saviano. A poche ore dal monologo dello scrittore sulla strage di Capaci, è il critico d'arte a prenderlo di mira riportando le parole di Giuseppe Di Lello, uno dei punti fermi del pool antimafia, a LiveSicilia.it: "Non sono affatto d’accordo nel trascinare Falcone e Borsellino dentro le canzonette, specialmente da parte di Saviano che ha recensito con entusiasmo il libro della Boccassini, senza accorgersi del discredito gettato su Falcone e del mancato rispetto per i morti e per i vivi". Un duro attacco quello ripreso dal deputato del Misto alla partecipazione dell'autore di Gomorra alla kermesse musicale in onda su Rai 1.

"Pubblicità occulta". Striscia la Notizia lancia una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba

Nella puntata dei giovedì 3 febbraio sarà proprio Saviano a parlare di mafia. Una scelta che non è piaciuta nemmeno alla figlia del generale Dalla Chiesa, Rita Dalla Chiesa. "Amadeus ha una sensibilità rarissima – ha detto la giornalista all'Adnkronos - e non so se l’idea di invitare Saviano sia partita da lui. Lo scrittore è ormai la spalla di Fazio e non conosco le logiche e i motivi per i quali la Rai lo ha chiamato a Sanremo".

"È bastato un bacio". Amadeus spiazza tutti: in prima serata una rivelazione impensabile. Cosa c'è dietro il boom di ascolti

E ancora: "Non ho nulla contro di lui, ma mi risulta che, per Gomorra, sia stato condannato per plagio. E poi ricordo che non fu accolto tanto bene quando nel 2013 andò nell’aula bunker di Palermo per ricordare Falcone". Secondo la Dalla Chiesa sarebbe stato meglio mandare a tutto scherzo la canzone "Pensa" di Fabrizio Moro.

Green pass falsi per entrare all'Ariston: clamoroso a Sanremo, chi finisce indagato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.