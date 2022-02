Sanremo 2022, Drusilla Foer gela Amadeus: "Senta coso...", poi gli ride in faccia. Imbarazzo all'Ariston

03 febbraio 2022 a

"Senta coso...": inizio scoppiettante per Drusilla Foer sul palco di Sanremo accanto ad Amadeus. Fin dal suo ingresso all'Ariston, la co-conduttrice di questa sera ha mostrato sdegno nei confronti del direttore artistico. Ovviamente si trattava solo di una gag, una scena organizzata. Drusilla, inoltre, è sfuggita al baciamano di Amadeus per posizionarsi al centro della scena e iniziare a cantare. Peccato però che poco dopo il conduttore l'abbia fermata, spiegandole che lei non fosse in gara.

A un certo punto, poi, la Foer ha chiesto al conduttore: "Lei è il direttore artistico?". E quando Amadeus ha risposto di sì, lei è letteralmente scoppiata a ridergli in faccia. In un secondo momento ha rivolto una domanda alla platea: "C'è Coletta?", cercando il direttore di Rai 1 tra la folla. Dopo averlo trovato, ironicamente gli ha chiesto: "Non possiamo fare niente per questa situazione?".

Senza contare che per tutto il tempo Drusilla abbia continuato a storpiare il nome del conduttore, chiamandolo Amedeo. Sempre con ironia, ovviamente. Alla fine la Foer ha presentato e introdotto un cantante in gara, Massimo Ranieri.

