Sanremo 2022, gaffe senza precedenti con Irama: "C'è il turco", per chi lo scambiano

03 febbraio 2022 a

Caos a Sanremo. Nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio Federico Fashion Style sarebbe stato protagonista di quella che Dagospia definisce una "scenata". Il tutto, stando a quanto riportato dal sito, sarebbe accaduto nella zona tamponi. Al teatro Ariston, dove si tiene la kermesse musicale in onda su Rai 1, da mattina a sera tutti gli addetti ai lavori si sottopongono al controllo dei tamponi, con scadenza ogni 48 ore. Qui il parrucchiere sarebbe stato protagonista di una vera sfuriata. Il motivo? Bella domanda.

Ma non è tutto, perché sempre secondo Dagospia, Irama - a causa della sua folta capigliatura - sarebbe stato scambiato per Can Yaman. "C’è il turco, c’è il turco!", avrebbe urlato una signora nel vedere il cantante scambiato per l'attore turco ex di Diletta Leotta.

Irama, tra i concorrenti in gara, si era detto felicissimo di essere al fianco di Amadeus: "Sanremo è una cosa iconica a livello italiano, è un orgoglio esserci. Il palco non fa paura, casomai a farla è tutta l’allure, tutto quello che c’è attorno. C’è una forte carica tutta la settimana, una follia travolgente. Archiviato Sanremo, ci sarà un progetto a cui tengo molto e al quale lavoro da un anno e mezzo o due".

