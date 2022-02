Sanremo 2022, Emma inseguita dai carabinieri nel cuore della notte: "Sono fott***". Il dramma, spunta il video

04 febbraio 2022 a

Cose mai viste che arrivano dritte dritte da Sanremo, dove è in corso il Festival di Sanremo, appunto, giunto alla sua 72esima edizione e, per ora, accolto con un successo con ben pochi precedenti. Ma le "cose mai viste", in questo specifico caso, non arrivano dall'Ariston, ma dalle strade della cittadina ligure.

Protagonista della scenetta, rilanciata sui social, è Emma Marrone, in gara con Francesca Michielin direttrice d'orchestra, scelta che ha scatenato qualche polemica e perplessità. Ma qui si parla di altro, della scena che arriva dal cuore della notte dopo la terza serata.

Già, perché Emma Marrone si riprende con la testa fuori dal finestrino mentre è tallonata da una volante dei carabinieri. Ed ecco che la cantante afferma: "Raga, l'inseguimento da parte dei carabinieri. Quanto valeva al Fantasanremo? Mi sa che sono fott***. Mi sa che mi devo pure fermà...". Già, meglio fermarsi. Mistero, però, su che cosa diavolo sia successo.

