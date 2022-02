Sanremo 2022, Iva Zanicchi e Drusilla Foer? Botte da orbi sul palco: "Ha anche altre cose", "Sì... sono intelligente". Amadeus sotto-choc

04 febbraio 2022 a

Al Festival di Sanremo è accaduto qualcosa di strano. Il tutto nella tarda terza serata, quella delle cover, la puntata della kermesse in cui Amadeus era accompagnato sul palco da Drusilla Foer, mattatrice assoluta della serata. E qualcosa di strano accade intorno alla mezzanotte, quando sul palco arriva Iva Zanicchi.

L'Aquila di Ligonchio deve ancora esibirsi e viene, appunto, presentata dalla Foer. E quando arriva vicino all'attrice e comica ecco che Iva chiede: "Ma quanto sei alta?", "Parecchio", risponde Drusilla. E qui ecco che interviene Amadeus: "Anche tu...", afferma rivolgendosi alla Zanicchi. E qui, piove la clamorosa stoccata: "Sì, ma lei ha anche altre cose che io non ho", spara Iva. Il riferimento è al fatto che Drusilla Foer è l'alter ego dell'attore e fotografo Gianluca Gori. Insomma, il riferimento di Iva Zanicchi è chiarissimo.

Il punto è che però Drusilla Foer non sembra gradire moltissimo le parole della cantante, tanto che replica a bruciapelo: "Sì, diverse cose. Sono colta, intelligente...", insomma dà della mezza zoticona alla Zanicchi, il tutto davanti a un Amadeus basito.

Per inciso, poco prima - sempre in tema di travestimenti - Drusilla Foer era salita sul palco travestita da Zorro, e aveva spiegato: "L’ho fatto per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura, un uomo travestito, sicché mi sono travestita". Poco dopo si è sfilata il vestito da Zorro, e Amadeus ha chiesto: "Si deve spogliare completamente?", "Avrai grandi sorprese", aveva risposto sibillina la Foer.

