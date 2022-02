Sanremo 2022, Michele Bravi non si esibisce? Beccato così in hotel: com'è ridotto

04 febbraio 2022 a

"Cosa fanno i big di Sanremo quando non cantano?": la risposta viene offerta da un video nel quale Michele Bravi si fa l'aerosol con una mano e con l'altra regge un bicchiere. Probabilmente con del vino bianco dentro. Il filmato che riprende il cantante è stato pubblicato sul suo profilo Tik Tok e ha svelato a tutti come Michele trascorre le serate del Festival dietro le quinte.

Il video risale a due sere fa, mercoledì 2 febbraio, quando il cantante non era in scaletta. I 25 artisti in gara, infatti, in un primo momento sono stati divisi in due gruppi. Uno, di cui faceva parte Bravi, ha cantato durante la prima serata della kermesse, l'altro invece nella seconda, martedì appunto. Ieri, invece, mercoledì 3 febbraio, si sono esibiti tutti. E infatti lo spettacolo è finito a tarda notte.

Nel video si vede Bravi steso nel suo letto in una stanza di hotel. E tra un sorso di vino e una boccata di aerosol, per dare sollievo alla gola, il cantante si gode lo spettacolo in tv in totale relax. Questa sera, venerdì 4 febbraio, si esibirà - così come tutti gli altri artisti in gara - con una cover. Il suo brano è "Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi" di Lucio Battisti.

Qui il video di Michele Bravi che si fa l'aerosol

