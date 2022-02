Sanremo 2022, Drusilla Foer chi? Ecco la risposta, uno share mai visto prima: gode Amadeus, "miracolo" in Rai

04 febbraio 2022 a

a

a

Ascolti semplicemente pazzeschi, sensazionali, per il 72esimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Un successo che, in tali proporzioni, era francamente difficile da ipotizzare. Dopo il record della vigilia, con lo share della seconda serata mai così alto dal 1995 sotto la conduzione di Pippo Baudo (sopra al 55%), ecco che anche la terza serata fa segnare cifre record. Sanremo ha infatti raccolto davanti alla televisione 9 milioni e 360mila telespettatori, pari al 54,1 di share.

Per intendersi, lo scorso anno la terza serata del festival, come quest'anno dedicata alle Cover, si era fermata a 7 milioni e 435mila telespettatori, in termini percentuali pari al 44,4 di ascolti. Insomma, Amadeus prosegue la striscia positiva, un successo da urlo con 10 punti di share in più rispetto al 2021. Cifre che ovviamente fanno esultare la Rai.

A spingere in alto gli ascolti, con discreta evidenza, la co-conduzione di Drusilla Foer, che ha conquistato il pubblico con la sua ironia e la sua irriverenza. E ancora, picchi di ascolto in corrispondenza del monologo di Roberto Saviano su Falcone e Borsellino. E ancora, a contribuire al grande risultato, anche Cesare Cremonini, che ha trasformato l'Ariston nei portici di Bologna. E il successo, insomma, continua...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.