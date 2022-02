Sanremo 2022, Vladimir Luxuria demolisce Checco Zalone: "Che fine avrebbe dovuto fare"

04 febbraio 2022 a

"Drusilla-Zalone uno a zero": Vladimir Luxuria ha gradito e apprezzato la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, spiegando che non ci sia proprio paragone col superospite della seconda serata, il comico pugliese Checco Zalone. L'ex parlamentare, però, si è lamentata dell'orario in cui è andato in onda il monologo di Drusilla: "Avrebbe meritato il prime time, quello che doveva andare all'1.30 forse era proprio Zalone. Un'occasione persa, un vero peccato". Poi la frecciatina: "Forse hanno voluto aspettare che Adinolfi e Pillon andassero al letto per non turbare i loro i sogni".

In ogni caso, nonostante l'orario "penalizzante rispetto all'ora ben più propizia accordata a Zalone", la Foer sarebbe stata impeccabile, secondo la Luxuria. Quest'ultima, sentita dall'Adnkoronos, poi ha aggiunto: "E' stato un grandissimo momento di spettacolo e di riflessione. Senza intenti didattici o da maestrina, Drusilla ha dato una lezione a tutti quando ha detto che il concetto di unicità di ogni persona dovrebbe sostituire quello di diversità".

Già ieri Vladimir si era fatta sentire criticando l'intervento di Zalone dedicato alla "favola" trans: "Sono stato bombardato di critiche per averlo fatto. Come se bisognasse per forza fare un elogio incondizionato a Zalone. Un atteggiamento che già la dice lunga sull'apertura di queste persone al dialogo e all'ascolto, di cui ha parlato ieri Drusilla".

