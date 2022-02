Sanremo 2022, Le Iene scatenano il panico al bar: "È scappata via tra urla e minacce", chi è la vittima

04 febbraio 2022 a

Anche Le Iene arrivano a Sanremo: come potevano mai mancare? Pare che ieri mattina, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, sia stato avvistato in zona Ariston la iena Ismaele La Vardera. Cosa stava facendo? Sarebbe stato beccato mentre era alle prese con un vero e proprio inseguimento. A tal proposito Candela scrive: "La vittima, non identificata, è scappata in un bar urlando e minacciando di chiamare le forze dell'ordine".

Nonostante questo, comunque, Le Iene hanno pure altri due inviati a Sanremo, mandati sul posto proprio in occasione del festival: si tratta di Piero Modica - in arte Duracell - e Franco Gioia, giovane palermitano: "Siamo emozionatissimi e siamo molto carichi - ha detto Piero Modica in un’intervista a PalermoLive.it -. Stare a Sanremo con dei vip è una bellissima esperienza. Io e Franco Gioia siamo molto contenti. Quest’esperienza – sono certo – rimarrà per sempre nella nostra vita”.

La coppia scelta da Le Iene viene dal mondo di Tik Tok. A tal proposito Duracell ha spiegato: “Piano piano si va lontano. Basti pensare che siamo ‘nati’ tramite TikTok, ed oggi stiamo andando a Sanremo. Il nostro sogno di fare un po’ di successo si sta avverando”.

